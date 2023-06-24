Zonguldak'a yük getiren kuru yük gemisinin altında mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olduğu değerlendirilen yabancı cisim iddiası üzerine Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Güzergah üzerinde polis ekipleri tedbir alarak bariyer çekti. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçların park etmesine ve duraklamalarına izin verilmedi. Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Özel ekip iki dalış gerçekleştirdi

Gemi personelinin de tahliye edildiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler şüphelenilen cismi aramaya başladı. Olay yerine uzman ekip çağrıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip geminin altında çevresine iki dalış gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Faaliyetler geçici süreyle durduruldu

Öte yandan limandaki yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Özel ekibin yarın tekrar geminin çevresinde dalış gerçekleştireceği öğrenildi.