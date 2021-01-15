İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yük treni raydan çıktı yola oturdu

Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait bir yük treni raydan çıktı.

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait bir yük treni raydan çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde ikinci makas mevkiinde meydana geldi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait bir yük treni sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp yola oturdu. Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Treni kurtarmak için TCDD personeli ve vinçler bölgeye sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.