Yukarıtaşçılı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışını gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Yukarıtaşçılı Ortaokulu öğrencilerinin öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı gerçekleşti.

13 projeden oluşan fuar açılışına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Nusret Parlak ve Muharrem Yol, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları, daire amirleri, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Açılış öncesinde projeler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Aydın; “Salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrencilerin okul iklimine uyum sağlamaları amacıyla bu tarz bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri fırsat olarak gördük ve yeniliğe açık, merak eden, araştırmacı, projeci ve bilimsel bir okul kültürü oluşturmak amacıyla da TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ayrı bir önem verdik” diye konuştu.

Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, proje stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden tüm projeler hakkında bilgi aldı. Çarpıcı ve özgün projelerin yer aldığı fuarı ilgiyle takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.