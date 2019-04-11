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Yüksek gerilim kablolarında kalan yavru baykuş kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yüksek gerilim kablolarına sıkışan yavru baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüksek gerilim kablolarına sıkışan yavru baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kdz. Ereğli İstasyon Caddesi üzerinde bulunan terfi istasyonunun da yüksek gerilim kablolarının altına giren yavru baykuşu gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yavru baykuşu operasyonla kurtararak Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim ettiler.


Yaralı baykuş Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılarak yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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