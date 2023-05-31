İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekten düşen kadın yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yüksekten düşen kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yüksekten düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi Hastane Sokakta bulunan Kadriye A. (34) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.


Ayağından yaralanan Kadriye A. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yaralanan kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.