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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne'den Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi. Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi. F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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