Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliklerinde ödüller sahiplerini buldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bağlı Gülüç Beldesinde ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri adı altında program düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Demirtaş tarafından verildi.

3. Eğitim Bölgesi Okulları işbirliği ile hazırlanan 2021 UNESCO ‘'Yunus Emre ve Türkçe Yılı Bizim Yunus” adlı program düzenlendi. Programda Kdz.Ereğli Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ve drama gösterisi, Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nun sinevizyon gösterisi yer aldı. 3. Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürü Ayşe Akar Elekoğlu programda açılış konuşmasını yaptı. Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi sebebiyle “Dünya Dili Türkçe” konulu ilçe okulları arasında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren 21 öğrenciye ödülleri verildi. Öğrencilere plaketlerini ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş takdim etti. Başkan Demirtaş programda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını ilan etti.

Yunus Emre sadece bir sevgi adamı ve tasavvuf ereni değil, Orta Asya'daki şiir geleneğini Anadolu'ya taşıyan, Türk şiir geleneğine bağlı şiirlerini oluşturan, sadece dilimizin değil halk şiiri geleneğinin de burada devam etmesini sağlayan büyük bir isimdir.

Çünkü onun şiirlerine baktığımızda toprağı anlamayı, taşla, ağaçla konuşmayı, insanı, barışı sevmeyi ve insanlara iyiliği aşılayan bir temsilci olduğunu görüyoruz.

Vefatının 700'üncü sene-i devriyesinde Gönül Sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onu cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin” dedi.

Programın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a da plaket takdimi yapıldı.