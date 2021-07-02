Yunus polisleri sertifikalarını aldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Asayiş Polisi Temel Eğitim Kursu”nu başarı ile tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Asayiş Daire başkanlığı koordinesinde 17- 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Asayiş Polisi Temel Eğitim Kursu"nu başarı ile tamamlayan personele sertifikaları Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi.

Törene katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz burada yaptığı konuşmada vatandaşlarımızın güven ve huzurunu, kanunlara saygılı, kurallara uygun, eşitlik ve hakkaniyet duygusuyla en üst düzeyde tesis ve temin etmenin önemini vurgulayarak bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesini istedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından kursu başarı ile tamamlayana personele sertifikaları takdim edildi.