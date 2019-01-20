Yunus timleri denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timleri yaptıkları denetimler sırasında bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri mahalle aralarında yaptıkları şok uygulamalar sırasında Korubaşı Mahallesi TOKİ konutları civarında şüphelendikleri A.K.'ye ait araçta arama yaptı. Yunus timleri, yaptıkları aramada biri 6,35 mm çapında Reck marka ve diğeri 7,65 mm çapında Baretta marka 2 adet silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek ele geçirdi. Yunus timleri iki adet silaha el koyarken, A.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.