“Yurttan Ezgiler” konseri büyük beğeni topladı

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen, katılımın oldukça yoğun olduğu konsere, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Öğr. Gör. Cem Dertsiz yönetimindeki halk müziği topluluğunun seslendirdiği, dinleyicilerin de eşlik ettiği farklı yörelere ait türküler, katılımcılardan tam not aldı.