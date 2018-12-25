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“Yurttan Ezgiler” konseri büyük beğeni topladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğu tarafından “Yurttan Ezgiler” konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.


Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen, katılımın oldukça yoğun olduğu konsere, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Öğr. Gör. Cem Dertsiz yönetimindeki halk müziği topluluğunun seslendirdiği, dinleyicilerin de eşlik ettiği farklı yörelere ait türküler, katılımcılardan tam not aldı.

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