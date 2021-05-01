Yüzbaşı Osan, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar’ın yerine Yüzbaşı Berkay Osan atandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar'ın yerine Yüzbaşı Berkay Osan atandı.
Ereğli ilçe Jandarma komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Ankara merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınmıştı. Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Berkay Osan, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına vekaleten atandığı öğrenildi.