Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz açtırmıyolar

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Ankara Caddesi ve İstasyon Caddesi üzerinde kaldırım işgali yapan çay ocakları, lokantalar ve hırdavatçılar denetledi. Öte yandan uyarılar üzerine kaldırım işgali yapan lokantaların ve çay ocaklarının masaları kaldırıldı. Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, denetimlerin sürekli devam edeceği söyledi.