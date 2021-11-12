Zabıta ekiplerinden denetim 11 işletmeye ceza uygulandı

Denetimlerde 11 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından market, unlu mamuller, ekmek ve simit fırınlarına denetim düzenlendi. Ekipler tarafından toplamda 44 iş yeri denetlenirken yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden 7 işletmeye, ürün fiyat etiketi ile kasa ödeme noktası miktarı uyuşmadığından 2 işletmeye, umumi temizlik kurallarına riayet etmediğinden 2 işletmeye idari para cezası uygulanmak üzere toplam 11 iş yerine tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.