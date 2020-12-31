Zabıta Vefa Destek'ten gelen 617 talebi karşıladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde kurulan Vefa Destek Hattı aracılığıyla gelen 617 talebi karşıladı. Zabıta, evinden çıkamayan yada karantinada olan vatandaşlara yönelik vefa hizmetlerini sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vefa Sosyal Destek hizmetlerini sürdürüyor.

Pandemi döneminde Kaymakamlık koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Hattı'na (112) gelen talepleri yerine getiren Zabıta ekipleri bugüne kadar 617 vatandaşın talebini yerine getirdi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde yoğun talep aldıklarını, kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi; “Koronavirüs pandemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılayamayan, kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve karantinada bulunan vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Hattı 112'den veya Zabıta 153 hattından gelen gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçları Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 7/24 ivedilikle karşılanmaktadır. Pandeminin başından itibaren bugüne kadar zabıtamıza 617 talep geldi ve karşılandı. Halkımızdan ricamız tedbirlere uymaları. Zabıta olarak halkımızın yanında, hizmetinde olmaya devam edeceğiz, bu zor günleri birlikte aşacağız.“