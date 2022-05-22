İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar

Zonguldak Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti zabıta yeleği ile nikahlarını kıydı.


Zonguldak Belediyesinde göre yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bir restoranda törenle dünya evine girdi. Tören öncesinde unutulmaz anlar yaşandı. Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bu mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için nikah masasına zabıta yeleği oturdu. Murat-Hatice Tokul çiftinin bu anlamlı hareketi ise davetlilerden büyük beğeni aldı. Çiftin nikahını ise Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıydı.


Öte yandan genç çiftin bu mutlu anında zabıta arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.