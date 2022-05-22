Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar

Zonguldak Belediyesinde göre yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bir restoranda törenle dünya evine girdi. Tören öncesinde unutulmaz anlar yaşandı. Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bu mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için nikah masasına zabıta yeleği oturdu. Murat-Hatice Tokul çiftinin bu anlamlı hareketi ise davetlilerden büyük beğeni aldı. Çiftin nikahını ise Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıydı.

Öte yandan genç çiftin bu mutlu anında zabıta arkadaşları da yalnız bırakmadı.