İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan fırınlara denetim

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde ekmek fırınlarını denetledi.

Yapılan denetimlerde düşük gramajlı olarak yapılan ekmeklere ek konurken kurallara uymayan fırınlara da cezai işlem uygulandı.


Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri il merkezinde bulunan fırınlara denetim yaptı. Gece 03.30-07.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen koşullarının uygunluğu, iş yeri ruhsatları, çalışanların iş kıyafetleri, etiket ve üretilen ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kurallar uymayan 5 işletmeye iş önlüksüz ve bonesiz olarak imalat yapıldığından, 3 işletmeye umumi temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmediğinden, 3 işletmeye gramajı düşük ekmek imalatı yaptığından cezai işlem uygulanırken düşük gramajlı üretilen 162 adet ekmeğe zabıta ekiplerince el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.