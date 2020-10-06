Zabıtadan fırınlara gramaj baskını

Zonguldak'ta 18 işletme denetlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar birliğinin kararlarına aykırı ve eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 2 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu 1 işletmeye, umumi temizlik kurallarına uyulmadığından ise 1 işletmeye idari para cezası uyguladı. Zabıta Müdürlüğü denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği eksik hususların giderilerek genel kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.