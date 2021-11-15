İhlas Haber Ajansı

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Zabıtadan marketlere denetim; 7 işyerine cezai işlem uygulandı

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri marketlere denetim yaptı.

Denetimlerde 7 markete tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uygulandı.


Zabıta ekipleri kent merkezinde marketlere reyon etiket ve kasa uyumu, gramaj denetimleri yaptı. Denetimlere son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 7 markete cezai işlem uygulandı. Yine denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

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