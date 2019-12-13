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Zabıtadan şırınga çikolata denetimi

Ankara ve Diyarbakır’da ‘şırınga çikolata’dan 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine teyakkuza geçen Kdz.

Ankara ve Diyarbakır'da ‘şırınga çikolata'dan 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine teyakkuza geçen Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, marketlerde denetim başlattı.


Ankara'da okul kantininden aldığı ‘şırınga çikolatayı' yerken fenalaşan ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ardından Diyarbakır'da da aynı yaştaki Umut Bilgi'nin hayatını kaybetmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim başlattı. Ekipler, tehlike saçan bu ürünün yanı sıra, okul kantinlerinde satışı yasak olan birçok ürüne karşı ilçe genelinde okullarla çevresindeki bakkal ve marketleri denetliyor.


Zabıta Müdürü Halit Aydın, şu ana kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını belirterek “Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tüm okul kantinlerini ve çevresindeki bakkal ve marketleri denetleyeceğiz” dedi.

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