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Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetim

Zonguldak’ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren pastaneleri denetleyen ekipler, imalathanelerdeki eksiklikleri de iş yeri sahiplerine bildirdi. Merkez Karakol Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kent merkezinde 10 iş yerini denetledi. Öte yandan, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarını ihlal eden pastane olmadığını tespit etti.

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