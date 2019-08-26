ZBEÜ 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Asıl Aday Kayıtları Tamamlandı

Uluslararası öğrenciler için 135 programda açılan toplam 2390 kontenjan için 19 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan asıl kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile birlikte sona erdi. Asıl kayıtlarda 454 öğrencinin kayıt işlemi tamamlandı.

Uluslararası üniversite olma yolunda ilerleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından eğitim almak isteyen öğrencilerin tercihi oldu. 15 Temmuz 2019'da sona eren uluslararası öğrenci asıl kontenjanlarına, 106 farklı ülkeden toplamda 15.762 uluslararası öğrenci adayı, öğrenim görmek için üniversiteye rekor başvuruda bulunmuştu. Uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğrenci alımları 28 Ağustos- 8 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ek kontenjan başvurularıyla devam edecek. Ek kontenjanlarda kayıt hakkı kazanıp tercih yapmayan öğrencilerin yerlerine 5 Ekim 2019'da ilan edilecek ek kontenjan yedek adaylarının kayıtları alınacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kaliteden ödün vermeden, açılan yeni bölüm/programlarla çalışmalarına devam edeceklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi köklü geçmişe sahip bir üniversitedir. Bu yıl açılan yeni bölüm/programlarla ve pek çok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenci ile bu gücümüzü pekiştirmek istiyoruz. Bu yıl Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrenci sayısını iki binin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Yerleşemeyen öğrenciler ek kontenjanları takip etsinler. Kalan kontenjanlara göre dikkatli tercih yapmaları durumunda yerleşme şansları daha yüksek olacaktır. Bu vesileyle kayıt yapan öğrencilerimize “burası senin üniversiten, üniversitene hoş geldin” diyorum.”