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ZBEÜ, ‘7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

7.

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (International Congress Accounting and Finance Research IcAFr'20) 23-25 Ekim tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.


Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) küresel pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında uzaktan erişim yoluyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kongrenin, 2020 yılı için ana teması 'Pandemi Sonrasında Muhasebe ve Finans Alanında Gelişen Yeni Trendler' olarak belirlendi.


İlki 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe ve Muhasebe- Toplum-Demokrasi” teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, muhasebe ve finans alanlarında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen uluslararası niteliğe sahip bir kongre. Muhasebe ve finans alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları olan çok sayıda akademisyen ve uygulamacıyı bir araya getirecek ve paylaşılacak bilgi yoluyla bu alanların gelişimine önemli katkılar sağlayacak kongrede; muhasebe ve finans alanlarındaki araştırmalar bir arada tartışılacak.


İlgili branşlarda lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile sektörden önemli isimlerin bir araya getirildiği ‘Lisansüstü Atolye' çalışmalarının da yapılacağı, online olarak katılım sağlanabilecek kongre, 23 Ekim Cuma günü BEÜ Tahir Karauğuz konferans salonunda açılış töreni ile başlayacak.

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