ZBEÜ BESYO öğrencisi Milli Judocu Akkuş yine gururlandırdı

Sınıf öğrencisi, Milli Judocu Mihraç Akkuş, Avrupa Judo Şampiyonasında bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BESYO'nun milli sporcu öğrencilerinden Mihraç Akkuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, 38 ülkeden 128 kadın ve 171 erkek sporcunun katıldığı 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti.

Akkuş, Türkiye Judo Federasyonunun 6 kadın ve 8 erkek sporcu ile katıldığı Şampiyonada 60 kiloda ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Hollandalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan Mihraç Akkuş resepaja kaldığı turda Rus rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Judocu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına kota ve puan kazandıran Dünya Şampiyonasındaki başarılı performansları ile Olimpiyat Milli Takımına girmeye hak kazanarak ZBEÜ'yü gururlandırmıştı.