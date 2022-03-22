ZBEÜ Çaycuma kampüsünde sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsünde "Sıfır Atık ve Sıfır Atık Yönetimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğa ile iç içe olan kampüsleri, atıkların geri dönüşümü, ulaşım, alt yapı ve enerji verimliliği hususlarında Türkiye'nin ‘en yeşil' üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşayan ve YÖK 2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısında birinci olarak yer aldı. Bu bağlamda üniversitede sıfır atık bilgilendirme toplantıları yapılmaya devam ediyor.

Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ile Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy tarafından bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıya Çaycuma Kampüsü öğrencileri ile akademik ve idari personelinin yanı sıra, Çaycuma Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhane çalışanları da katıldı. Sıfır atık koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda sağlanan enerji tasarruf ve kazanımlar anlatılarak, öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca öğrencilere, hangi atıkların ne şekilde geri dönüşebileceği konusunda bilgi verildi.

Sıfır atık projesi kapsamında; üniversite kampüslerinde kurulan geçici depolama sahalarından 2021 yılı içeresinde 46,11 ton atık toplandı.