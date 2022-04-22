ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Bağımlıkla Mücadele Konferansı

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katılımıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Çaycuma RAM Müdür Yardımcısı Psikolojik Danışman Ercan Güledağı ve Çaycuma RAM TBM Uygulayıcısı Ercan Çelebi bağımlıkla mücadele hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. İlk oturumda Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili ilgiler veren Çelebi; teknolojinin insan hayatını günümüzde doğrudan etkilediğini ve bu etkilerin olumsuz bazı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Ayrıca teknoloji bağımlılığını azaltmanın ve teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını anlatan Çelebi, teknolojinin aşırı kullanımının bazı ruhsal ve sağlık sorunlara yol açtığını ifade etti. İkinci oturumda Kumar bağımlılığı ve sonuçları hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman Güledağı ise; kumarın insan hayatını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu ifade ederken, ileri derecedeki kumar bağımlılığının tedavi edilmesi gerektiği ve bu bağımlılıktan kurtulmanın yolların hakkında bilgiler verdi.

Sunumların ardından Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez ve Öğr. Gör. İdil Özkan, katkılarından dolayı Ercan Güledağı ve Ercan Çelebi'ye teşekkür belgesi takdim etti. Belge takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.