ZBEU Çocuk Üniversitesi açılış töreni gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi 2022 yaz dönemi programının Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde açılış töreni gerçekleşti.

Pandemi sebebiyle verilen 2 yıllık aradan sonra ZBEÜ hem Farabi hem de Kdz. Ereğli Doruk Kampüsü'nde düzenlenen ilk çocuk üniversitesinin açılış törenine, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Bekir Hakan Bakkal, akademik-idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen törende konuşan Rektör Özölçer; Çocuk Üniversitesi'nin çocukların bireysel farklılıklarını desteklediğini, onların sorgulayan, disiplin sahibi ve benlik saygısı gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacağını belirterek, üniversitede düzenlenen Çocuk Üniversitesi programı ile öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımalarının sağlanacağına dikkat çekti. Sürekli Eğitim Merkezi'nin üniversitenin büyümeyi hedefleyen vizyonuna uygun hareket ettiğini ifade eden Rektör Özölçer, 2015 yılından bu yana düzenlenen Çocuk Üniversitesi faaliyetini bunun en önemli örneklerinden birisi olarak gösterdi.

Rektör Özölçer'in konuşmasının ardından Çocuk Üniversitesi 22-26 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle eğitim verecek olan akademik personeller tek tek sahneye çıkarak, eğitimler hakkında aileleri bilgilendirdi. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu robot yapımı, Dr. Seval Çapanlar kimya deneyleri, Öğr. Gör. Doğan Acun İtalyanca, Öğr. Gör. Fatih Erdoğan kameramanlık eğitimi, Araş. Gör. Bilal Emektar tenis, Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Burgucu geleneksel okçuluk ve Esra Hacıoğlu sunuculuk eğitim modülleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim ve Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, minik öğrencilerle sahnede bir araya geldi.

Renkli görüntülerin kaydedildiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, törenin ardından Rektör İsmail Hakkı Özölçer, eğitim gören çocukları dersliklerde ziyaret etti.