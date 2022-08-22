ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden madencilere ağız taraması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıldönümünde, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu İşletmesi'ndeki maden işçilerine ağız taraması yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji (Diş eti hastalıkları) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat İnanç Cengiz, Arş. Gör. Elif Keziban Sogay, Arş. Gör. Burak Arda Önder, Arş Gör. İsmail Gül, Arş. Gör. Merve Akbudak, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay Büyükuysal'ın katkılarıyla, Haziran-Temmuz aylarında Kozlu Taşkömürü işçilerinin ağız sağlığına ilişkin bakım alışkanlıkları, diş eti hastalıklarına karşı farkındalık ve diş eti hastalıkları tedavi gereksinimi konularında ağız taraması ve anket çalışması gerçekleştirildi.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda orta ve ileri diş eti tedavi ihtiyacı olan madenciler Periodontoloji kliniğine yönlendirilerek kendilerine ağız bakım ürünleri hediye edildi. Diş eti sağlık durumunun değerlendirildiği 10 soruluk anket sonucunda işçilerin yüzde 18.2'sinde diş fırçalarken dişeti kanaması, yüzde 60.2'sinde ise yemek yerken çiğnemede zorluk, yüzde 30.7 sinde ise dişlerde sallanmadan dolayı diş kaybı belirlendi. Anket ve ağız tarama verilerinin istatistiksel değerlendirilmesinde sallanmadan dolayı diş kaybı hikayesi olan madencilerin alt ön dişlerinde yüzde 47, alt arka grup dişlerde yüzde 38,5 oranında ileri dişeti hastalığı gözlemlenerek, ileriki senelerde tedavi edilmediği takdirde bu madencilerde çiğneme, konuşma ve estetik problemlerin görülmesinin kaçınılmaz olduğu saptandı.

Prof. Dr. Murat İnanç Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tarama sonucunda 88 maden işçisinin mevcut dişlerini 6 bölgede incelendiklerini, sonuç olarak da toplam 521 ağız bölgesinin yüzde 13.4'ünde orta, yüzde 7'sinde ise ileri diş eti problemi ile karşılaştıklarını belirtti. Prof. Dr. Cengiz, diş eti hastalıklarının kronik (sinsi) ve kanama dışında belirgin belirti göstermediğini, ancak ilerleyip tedavi edilmedikleri takdirde diş kayıplarıyla birlikte genel sağlık sorunları, estetik ve çiğneme problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.