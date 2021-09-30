İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere uyum programı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum programı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum programı düzenlendi.


Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, dekan yardımcısı Prof. Dr. Baran Can Sağlam ve Dönem I danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hazar ve Dönem I öğrencileri katıldı.


Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu'nun açılış konuşması ile başlayan programda, Prof. Dr. Baran Can Sağlam tarafından Diş Hekimliği Fakültesini tanıtan bir sunum gerçekleştirildi. Ardından, Dönem I danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hazar tarafından eğitim-öğretim ve genel işleyiş hakkında bilgilendirme yapıldı. Uyum programı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.