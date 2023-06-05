ZBEÜ Fen Fakültesinin 3 bölümü akredite edildi

Fen, Edebiyat, Fen-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Matematik, Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programları akredite edildi. 2 Haziran Cuma günü dernek tarafından gönderilen yazıya göre Matematik lisans programına 30 Eylül 2028 tarihine kadar 5 yıl, Kimya ile Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarına ise 30 Eylül 2025 tarihine kadar 3 yıl süreyle akreditasyon verildi.

Daha önceki değerlendirmede 30 Eylül 2023 tarihine kadar akredite edilmiş olan Biyoloji lisans programı ile birlikte Fen Fakültesinde toplam 4 lisans programı akredite edilmiş oldu. FEDEK'in web sayfasında ‘FEDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları' başlığı altında yayınlanacak olan Üniversitenin ilgili bölümleri hakkındaki akreditasyon sertifikalarının 2022-2023 Akademik Yılı içerisinde Fen Fakültesi Dekanlığına sunulması bekleniyor.