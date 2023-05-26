ZBEÜ hastanesine yeni tıbbi cihaz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine bu hafta alınan anjiyografi cihazıyla, hastanenin anjiyo cihaz sayısı 2'ye çıktı. Kardijoloji, kalp-damar cerrahisi ve beyin cerrahisi birimlerinde kullanılacak cihaz ile birlikte Batı Karadeniz'de çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hastane hizmet potansiyelini ileri bir boyuta taşımış oldu.

Bugün sabah saatlerinde İbni Sina Kampüsündeki hastaneyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik ederken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin de cihaz ile ilgili bilgiler aktardı.

Üniversite Hastanesinin hem Zonguldak ilinde hem de Batı Karadeniz'deki diğer iller bazında da önemli bir sağlık hizmeti potansiyeli taşıdığını dile getiren Özölçer, hastanenin daha fazla sayıda insana, niteliği çok daha yüksek hizmet verebilmesi adına yenileme ve geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini aktardı.