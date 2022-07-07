ZBEÜ idari birimleriyle istişare toplantısı yapıldı

Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında Rektörlük Senato Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda üniversitenin güncel bilgilerle yenilenecek tanıtım kitapçığında yer alması kararlaştırılan verilerin ilgili birimlerden toplanma süreci hakkında görev dağılımı, koordinasyon ve planlama yapıldı. Ayrıca kalite süreçlerine işlerlik kazandırılması doğrultusunda birim kalite komisyonlarının, birimlerin iş akış şemalarının, personelin görev tanımlarının güncellenmesi masaya yatırıldı. Bunların yanı sıra üniversitenin yeni kurulan çeşitli birimlerindeki çağrı merkezlerinin aktifleştirilmesi hususu da görüşülerek, işleyişle ilgili toplantıların bundan sonra daha sık yapılması kararlaştırıldı.

Üniversitenin işleyişinde iyileştirmenin sağlanması için yapılması gerekenlerin planlanmasıyla toplantı sona erdi.