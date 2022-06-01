ZBEÜ ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Protokol ZBEÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senato Odasında imzalandı. Ücretsiz tedavi hizmetlerinin verilmesine ilişkin işleyişi kapsayan protokole göre; ruhsal sorun yaşayanlara, psikiyatrik tedavi ihtiyacı olanlara, psikiyatrik tedavi görenlere, daha önce psikiyatrik tedavi görmüş olup mevcut durumda ruhsal destek veya psikiyatrik tedavi ihtiyacı olduğunu düşünenlere, intihar şüphesi ve intihar öyküsü olanlara Üniversite hastanesinde ücretsiz tedavi ve terapi hizmetleri verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca protokolde serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere sağlanacak ruhsal desteğin risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları şeklinde sağlanmasıyla birlikte yükümlülerin vaka sorumlusu görüşmeleri doğrultusunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine yönlendirilmesi hususlarına yer verildi.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüleri ruhsal destek ve psikiyatrik ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek, yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için gerekli hizmetlerin amaçlandığı protokol toplantısı, karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılması ile sona erdi.