ZBEÜ ile NETCAD Akademi Programı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan ZBEÜ-NETCAD Akademi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama mühendislik, İmar-Kadastro, İnşaat, Planlama, Akıllı Şehircilik vb. sektörlerine yatkınlığı yüksek ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirme, öğrencilere sektördeki çalışmaları özendirerek, sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve bu amaç doğrultusunda kaynak oluşturulması amaçlanıyor. Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmesi ve ortak araştırma ve geliştirme yapılması da amaçlanan arasında yer alıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesinin ve NETCAD'in ortak karar verdiği konular için TÜBİTAK, TEYDEB, KAMAG, AB vb. proje girişimlerinde bulunarak proje süreçlerini birlikte yürütecek.