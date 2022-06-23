ZBEÜ ile TPAO işbirliğine yönelik çalıştay düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında yapılan işbirliği doğrultusunda bugün Çaycuma Meslek Yüksekokulu İdari Bina'da çalıştay düzenlendi. İki ayrı oturum şeklinde yapılan ve yaklaşık sekiz saat süren çalıştayda açılacak olan iki bölümün planlaması yapıldı.

TPAO ile Çaycuma MYO'da gerçekleştirilen toplantıda "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümlerinin açılması kararlaştırılmıştı. TPAO arasında yapılan işbirliği doğrultusunda çalıştay düzenlendi ve açılacak olan bölümlerin planlaması, teknik ve tanıtım olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. TPAO ile yapılan işbirliği doğrultusunda düzenlenen çalıştayın birinci oturumuna, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Çaycuma MYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez, , Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Prof. Dr. Mehmet Yetmez, Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Karaduman ve Yabancı Diller YO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı katılım gösterdi.

TP-OTC katılımcıları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk, Platform Müdürü Gökten Çınar, ROV Başmühendisi Özgür Erden, Proje Mühendisi E. Görkem Çelik yer aldı. Çalıştayın birinci oturumunda ders ve İngilizce hazırlık eğitimi içerikleri değerlendirildi. Bunun yanı sıra öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar ihtiyacı planlaması yapıldı.

Çalıştayın ikinci oturumuna ise Çaycuma MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İdil Özkan ve Basın Yayın Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal, TP-OTC'den İK Müdürü Zafer Demirkul, Kurumsal Yönetim Müdürü Asude Tekin ve Kıdemli İK Uzmanı Berivan Haligür katıldı. İkinci oturumda tanıtım faaliyetleri tanıtım kitapçığı, medya tanıtımı, okul olanakları ve faaliyetleri, TP-OTC Zonguldak Çaycuma MYO işbirliği çerçevesinde yapılacak teknik geziler, burs/staj/iş garantisi, mevcut kütüphane durumu ve katkı sağlanabilecek noktalar incelendi.