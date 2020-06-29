ZBEÜ İletişim Fakültesi geleceğin profesyonellerini yetiştiriyor

Dr. Hakan Çelik, fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde kontenjan sayısının yüzde 100'üne ulaştıklarını ifade etti. Çelik, diğer bölümlerin de aktif olmasıyla birlikte fakültenin uluslararası fakülte olacağını aktardı.

ZBEÜ Basın Yayın Koordinatörü Fehmi Gür'ün hazırlayıp sunduğu online tanıtım günleri programına konuk olan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, fakülte hakkında bilgiler verdi. Fakültede aktif olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını aktaran Çelik, fakültenin tercihler arasında ilk üçte olduğuna dikkat çekti.

Fehmi Gür, İletişim Fakültesi'nin önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Zonguldak BEÜ'nün online tanıtım günlerine hoşgeldiniz. Prof. Dr. Hakan Çelik bizlerle beraber. Fakülteniz yeni bir fakülte. Yeni öğrencilerimizle başladık. pandemi süreci araya girince bütün bölümlerde istenilen performans olmuyor ama sizin özellikle iletişim fakültesinin çok güzel şeyler üreteceğine inanıyoruz. Üniversitemize renk katacağına inanıyoruz. Şehrimize renk katacağına inanıyoruz. Sürekli yerel basınla temasta olduğumuz için iletişim fakültesinin olmasını önemsiyorlar. Fakültenize ilgi var."

"Tercih edilen bir fakülte, bizim içi gurur verici"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik, 2019-2020 güz döneminde öğrenci almaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Fakültemiz genç bir fakülte. Kadromuz genç. 2019-2020 güz döneminde biz öğrenci almaya başladık. Fakültemize öğrenci alımını biz halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü üzerinden yaptık. Kontenjanımızın tamamını doldurduk. Yüzde 100 doluluk oranına eriştik. Kontenjanımıza 51 kayıt aldık. İstatistiklere baktığımızda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine baktığımızda öğrencilerimizin neredeyse yarısının ilk üç tercihi içerisinde fakültemizin ilgili bölümünün olduğunu gördük. Bu bizim için gurur verici, tercih edilen bir fakülte olduğumuzu ve olacağımızı göstermektedir. Ortalama 341 Sözel Puan ile öğrencilerimiz geldi. Bu oldukça yüksek bir puan. Öğrencilerin tercihi fazla. Teveccühü fazla. O yüzden ortalama puanımız yüksek. Şu anda fakültemizin diğer iki bölümü 2019-2020 yılında YÖK açılmasına izin verdi. İki bölümümüzü daha açtık. Şu anda aktif değiller. Öğrenci alımına başlamadık. Bunlar yeni medya ve iletişim bir diğeri de radyo televizyon ve sinema. Öğretim elemanı olarak bizim şu anda 3 öğretim üyemiz ama bu ÖYP puanından yetişen 4 doktor araştırma görevlimiz var. ÖYP'den arkadaşlarımız yavaş yavaş doktoralarını tamamlıyorlar. Yakın bir gelecekte fakültemizin tüm bölümlerinde yeterli öğretim elemanı, öğretim üyesi olacak. İnşallah diğer bölümleri de aktif hale getireceğiz. Önümüzdeki dönem yabancı öğrenci almayı planladık. Yeni eğitim ve öğretime başladık. Üçüncü dönemimiz bu sene olacak. Bu sene yabancı öğrenci talebinde bulunduk. Gelecek yıllarda da yabancı öğrenci talebimiz artacak. Özellikle ERASMUS kapsamında yeni bir fakülte olmamıza rağmen yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Bu anlaşmaların sayısı her gün artıyor. Daha fazla anlaşma var. Öğrencilerimizin en azından yurt dışı tecrübesi olmasını istiyoruz. Yurt dışından da öğrenci kabul etmeyi önemsiyoruz. İleriki yıllarda fakültemiz uluslararası bir fakülte olacak. Öyle bir öngörü var. Yurt olanakları olarak sorun olduğunu zannetmiyorum. Öğrencilerden böyle bir geriye dönüş olmadı. Bizim öğrencilerimizin büyük bir bölümü çevre illerden geliyor. Yakın illerden geliyorlar. Şu ana kadar yurt ve konaklamada sorunlar olmadı. Geriye dönüş olmadı. Şu anda bizim bir binamız yok. Ancak biz eğitime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde devam ediyoruz. Bu fakültenin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. Kendileri bize derslerimizi yürütebilmemiz için amfi ve derslik tahsis ettiler. Eğitim ve derslik olarak bir sıkıntımız yok. Kampüsümüz yaşayan bir kampüs. Öğrencilerimizin sosyal imkanları var. Spor sahaları, halı sahanın dönem içerisinde sürekli aktif olduğunu görüyorum. Kütüphanemiz yeni binasına taşınacak. Ders çalışma olanakları olsun, kütüphanemizin diğer fiziksel olanakları olsun şu anda öğrencilerimiz için mükemmel. Rahat edeceklerini görüyorum. Kafeteryamız ve üniversitemizin çevresi bir bütün. Burada hayat kesintisiz devam ediyor. Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle, yarı olimpik havuzuyla."

"Amacımız gelecek profesyonellerini yetiştirmek"

Prof. Dr. Hakan Çelik, "Tercih sıralamalarına baktığımızda en fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü. Türkiye geneline baktığımızda yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranına sahip açık olan bölümler. Bölümümüzün iş olanakları fazla. Etrafımızdan görmüş olduğumuz gibi özel sektör ve kamuda basın yayın ofisleri, halkla ilişkiler bölümleri git gide yaygınlık kazanmakta. Öğrencilerimiz buralarda basın koordinatörü veya halkla ilişkiler danışmanı olarak temelde yaptığımız iş bir iletişim. İletişim yönetimi. Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlar haricinde aynı zamanda kişiler de. Halkla ilişkiler bir itibar yönetimidir. Bu itibar yönetimine iletişim yoluyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı var. Bu anlamda basın yayın koordinatörü olsun, halkla ilişkiler danışmanı olsun. Tanıtım koordinatörü olsun. Pek çok anlamda iş olanağına sahip. Gelecek olan öğrencilerimize şunu söyleyebilirim. Kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Bizim amacımız özellikle yöntem bilimle disiplinlerarası iletişimi birleştirip gelecek profesyonellerini yetiştirmek. Teknolojiyi kullanabilen, iletişimin tüm araçlarını kullanabilen profesyonelleri yetiştirmek bizim amacımız" şeklinde sözlerini tamamladı.