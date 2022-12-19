ZBEÜ İletişim Fakültesi öğrencileri yarışmadan ödüllerle döndü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışmasından iki ödülle döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen üniversiteler arası iletişim fikirleri yarışmasına 35 üniversiteden çok sayıda öğrenci 405 eser ile katıldı.

“Korsanla Mücadele” temasıyla radyo, televizyon, gazete, dergi ve yeni medya kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni geçen hafta sonu gerçekleştirildi. Yarışmada televizyon kategorisinde ikincilik elde eden fakülte öğrencileri Mine Beştepe, Merve E ker ve Metin Özer ödülünü Reklamcılar Derneği Temsilcisi ve Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Anarat Çötelioğlu'ndan alırken, yeni medya kategorisinde üçüncülük elde eden öğrenciler Umut Bük, Nurullah Tunç, Alime Gül Yavuz ve Neslihan Yegen'e ise ödülleri TRT İstanbul Radyo Müdürü Ali Fuat Gülmez tarafından takdim edildi.

Yaklaşık iki saat süren tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.