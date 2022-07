ZBEÜ Obezite Merkezi yeniden akreditasyon aldı

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu yaptığı açıklamada, merkezin 2017 yılından bu yana eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdiğini ve bu faaliyetlerle daha önce Avrupa

Obezite Araştırmaları Merkezi (Collaborating Centres for Obesity Management EASO) tarafından 1 Temmuz 2019 - 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında üç yıllığına Avrupa'da obezite yönetimi yapan bir merkez olarak

akredite edildiğini belirtti. Akreditasyon süreci ve sonrası gerçekleştirilen merkez faaliyetleri ile süre bitiminde yeniden başvuru yaptıklarını ve bunun üzerine Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği'nce (European Association for the Study of Obesity, EASO) yapılan değerlendirme sonucunda 1 Temmuz 2022 - 30 Temmuz 2025 arasında Avrupa'da obezite yönetimi yapan bir merkez olarak yeniden akreditasyon almalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Merkezin Avrupa'da 102 merkezden, Türkiye'de ise akredite edilen 17 merkezden biri olma özelliğine sahip olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, sözlerini merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde desteğini esirgemeyen

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, önceki rektörlerden şimdiki Mili Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'e, önceki Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can'a, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özcan Pişkin'e, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'na, akademik ve idari çalışanlara, hastalara ve hasta yakınlarına teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.