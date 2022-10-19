ZBEÜ öğrencileri Sinop'tan birincilikle döndü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Sinop Lezzetleri Sempozyumu'nda elde ettikleri birinciliklerle göz doldurdu.

13-16 Ekim tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen etkinlik doğrultusunda yemek yarışmasından birinciliklerle dönen öğrenciler Üniversitenin adını Gastronomi ve Aşçılık alanında da duyurdu. 2 kategoride yarışan öğrencilerimizden Berfun Çağlar, hazırladığı tabak ile üniversitelerarası kategoride, Fatma Zehra Aydın ise yenilikçi yöresel yemek kategorisinde birinci seçildi.

Sempozyumda açtıkları tanıtım standıyla farklı üniversitelerden gelen katılımcılara Zonguldak'ın gastronomik ürünleri olan Devrek cevizli kömeç ve beyaz baklava ikram eden öğrenciler özellikle şeflerin ilgisini çekti.

Elde ettikleri başarı sonrası açıklamada bulunan öğrenciler birinciliklerini, etkinliğe katılımlarını ve unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağlayan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e hediye ettiklerini ifade ederek Rektör Özölçer'e desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.