ZBEÜ öğrencisi Türkiye yedincisi oldu

Ferit Dinç 2021 yılında gerçekleştirilen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 68,703 puan alarak yedinci oldu.

ZBEÜ tarafından yapılan açıklamada, “Derece yaparak eğitim aldığı fakülteyi ve ZBEÜ'yü gururlandıran Dt. Ferit Dinç başta olmak üzere uzmanlık sınavında başarılı olan tüm mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Bu başarının elde edilmesinde öğrencilerimize verdikleri eğitim ve emekleri için Diş Hekimliği Fakültemizin değerli öğretim elemanlarını da tebrik eder, bu sonucu ortaya koyan tüm mezunlarımıza meslek yaşamlarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.