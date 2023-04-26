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ZBEÜ Rektörü Özölçer resim sergisinin açılışına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi açılışına katıldı.


Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersi çerçevesinde hazırladığı karakalem, ebru, dijital çizimler ve tuval çalışmalarından oluşan yıl sonu resim sergisinin açılışına katıldı. Zonguldak Devlet Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı, Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Filiz Sarı ve öğrenciler katıldı. Rektör Özölçer ve Müdür Ünal'ın kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide öğrencilerin el emeği olan resimler katılımcıların beğenisine sunuldu.


Resimleri tek tek inceleyerek, öğrencileri tebrik eden Rektör Özölçer, öğrencilere bundan sonraki sanat hayatında başarılar diledi. Yaklaşık yarım saat süren açılış etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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