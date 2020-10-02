ZBEÜ “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği'ni en hızlı şekilde uygulayarak eğitim kurumları arasında Zonguldak'ta "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan ilk eğitim kurum oldu.

Çevreci ve yeşil üniversite olarak, öğrenci ve personelleri için gerekli farkındalığın oluşmasındaki gayretiyle bilinen üniversite, tüm birimlerinde “Sıfır Atık” sistemini etkili bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Bu bağlamda, birim ve yerleşkelerin tamamına katı atık biriktirme kutuları yerleştirildi. Böylece, atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımın sağlanıyor. Katı atık kutularında biriken atıklar tesislere gönderilinceye kadar geçici atık depolarında bekletiliyor.

Ayrıca Bakanlığın yayımladığı ilgili yönetmelik ile harekete geçen ZBEÜ, tehlikeli atık alanı ve Covid-19 pandemisi nedeniyle maske ve eldivenler için ayrı depolama kutuları yerleştirdi. Atılan adımlar neticesinde, Alaplı Kampüsü, Ereğli Kampüsü, İncirharmanı Kampüsü ve Denizcilik Fakültesi; Zonguldak Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tebliğ ettiği resmi belge ile “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Belgeler, ZBEÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğünce Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya takdim edildi. Sürdürülebilir çevre politikasının önemine vurgu yapan Rektör Çufalı, gelecek nesillere temiz, yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Çufalı, sürece katkılarından ve özenlerinden dolayı sıfır atık koordinatörlük ekibine teşekkürlerini iletti. Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında yürütülen başarılı çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.