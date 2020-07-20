İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye’deki üniversiteleri dijital ortamda yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen küresel ölçekli Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı bugün başladı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye'deki üniversiteleri dijital ortamda yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen küresel ölçekli Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı bugün başladı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin de aralarında bulunduğu, Türkiye'den 176 yükseköğretim kurumu dijital platformda dünyanın 142 ülkesinden öğrencilere tanıtılıyor.


Fuar kapsamında, görevli personel online standını ziyaret eden uluslararası öğrencilere üniversitenin sahip olduğu akademik ve fiziki imkânlar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, ulusal ve uluslararası başarılar- devam eden projeler ve şehir yaşamı hakkında bilgilendirme yapıyor.


Yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da çok sayıda öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunan üniversitede, uluslararasılaşma hedefleri kapsamında yürütülen tanıtım faaliyetleri, küresel ve çağdaş nitelikte bilgi ve becerilere haiz personel ve öğrenci yetiştirilmesi, öğrencilerinin küresel farkındalık ve deneyimlerini güçlendirirken, eğitim-araştırma faaliyetlerinde dünya standartlarını geçmelerini sağlamak adına önem taşıyor.


20 Temmuz Pazartesi Türkiye saatiyle 08.00 itibariyle başlayan ve saat 20.00'a kadar devam edecek olan küresel online fuar 22 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.