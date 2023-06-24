ZBEÜ Tıp Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi

Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Üniversite Senatörleri, akademik-idari personel ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Dr. Melda Kara, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

Ardından kürsüye çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, 18. dönem mezunlarını veriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tıp Fakültesi diplomasının TYÇ logosuna sahip olduğunu ifade eden Dekan Can, “Fakültemiz mezunlarının yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak” diye konuştu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ise konuşmasına 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencileri ve vatandaşları anarak başladı. Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana, yapılanma açısından ideal bir yol izlediğini söyleyen Bakkal, “Fiziki koşullarının geliştirilmesinin yanı sıra yetişmiş insan gücü ve ekipman temini eşgüdümlü olarak yürütülmüştür. Bunun sonucu olarak da kısa zaman içinde kalite odaklı eğitim, araştırma ve hizmet alanında gelinen noktada birçok örnek Tıp Fakültesine eşdeğer olabilmenin haklı gururu yaşanmaktadır. Bu başarılı süreçte katkısı olan ve büyük bir gayretle emek veren herkese teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

2022-2023 Akademik Yılı dönem birincisi Dr. Melda Kara, mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından kendisine başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Dönem ikincisi Dr. Ceyda Bıyıklı ve dönem üçüncüsü Dr. Özge Zeynep Yazıcı ve en başarılı İntörn hekim seçilen Dr. Kasım Enes Çelik'e törende başarı belgesi ve plaket takdim edildi.

Tören mezunlara, mezuniyet belgesi takdim edilmesiyle devam etti. Genç doktorların Hipokrat Yemini etmesi ve kep atmasıyla tören sona erdi.