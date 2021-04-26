ZBEÜ ‘Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin Nisan sayısı yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bilimsel yayım organı, Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi (Turkish Journal of Diabetes and Obesity)'nin 2021 Nisan sayısı yayımlandı.

Merkez Müdürü ve Dergi Baş Editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, derginin beşinci yılında da pandemi şartlarına rağmen ulusal ve uluslararası görünürlüğündeki artışının devam ettiğini, 2018 yılından beri TÜBİTAK Ulakbim TR tarafından dizinlenen derginin güncellenen yayıncılık ilkeleri ile uluslararası ındeksler içinde şartlarının olgunlaştırılmakta olduğunu söyledi.

Akademik yükseltilme ve değerlendirmelerde de dergideki yazıların kabul gördüğünü ve değer bulduğunu kaydeden Bayraktaroğlu alacağı atıflarla derginin, bilimsel görünürlük ve kalitesinin de artacağını sözlerine ekledi. Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri faaliyetlerine üst düzey tedbirlerle devam edildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, “Dergimizin yayınlanmasında; desteklerini esirgemeyen Rektörümüz, Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz.” dedi.

“Obezitede vücut kompozisyon modellemesi”, “COVID-19'a yönelik bilgi, tutum ve davranış ölçeği”, “Diabetes mellituslu hastaların hastaneye yatış nedenleri”, “Ramazanda oruç tutan diyabetiklerde diabetes mellitusun yönetimi”, “Diyabetiklerde sağlık okur-yazarlığı”, Obezitede dirençli egzersiz” ve “Obezitede diş sorunları” başta olmak üzere çok sayıda araştırma ve derleme yazılarını içeren Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin Nisan 2021 sayısına (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/61965) adresinden ulaşılacak.