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ZBEÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandıBülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı


Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolünde; okul ve kurumlarda bulunan yöneticilerin vizyonlarına katkı sağlaması; mesleki yeterlilik ve donanımın artırılması; motivasyonlarının ve öğretimsel liderlik özelliklerinin geliştirilmesi; buna bağlı olarak, eğitim öğretimin tüm boyutlarıyla tüm boyutlarıyla beraber, okul profilinin iyileştirilebilmesi ve sunulan eğitim öğretim kalitesinin arttırılması amaçlandı.

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