ZBEÜ YÖKAK tarafından akredite edildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi YÖKAK tarafından akredite edildi.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı.
YÖKAK Nisan ayı kurul toplantısında alınan kararla ZBEÜ'nün de aralarında olduğu toplam 30 Üniversite 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.