ZBEÜ, Yüksek Lisans ve Doktora programları ile büyüyor

14 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, 9 Meslek Yüksekokulu, 32 Araştırma Merkezi ve 35 binden fazla öğrencisi ile gerek Türkiye'de gerek yurt dışında en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, her geçen yıl büyümesini ve gelişmesini sürdürüyor.

Birçok lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programının bulunduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları öğrencilere kapılarını açacak. Bu kapsamda, üniversitenin Kdz. Ereğli Turizm Fakültesine Turizm İşletmeciliği tezli ve tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programı ile Turizm İşletmeciliği doktora programı açılmasına ilişkin teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 09.10.2019 tarihli toplantısında alınan kararla onaylandı. Bu kararla üniversitede lisansüstü toplam yüksek lisans program sayısı 94'e yükselmiş oldu.

Üniversitenin Turizm Fakültesi kurulduğu tarihten itibaren genç ve dinamik akademik kadrosu ile geleceğin turizm işletmecilerini ve turist rehberlerini yetiştiriyor. Bünyesine kazandırdığı lisansüstü eğitim programları ile önümüzdeki bahar yarıyılında turizm alanında lisansüstü eğitim almak isteyenlere kapılarını açacak olan BEÜ; sektörün ve akademinin ihtiyacı olan donanımlı ve deneyimli bireyler yetiştirerek Türkiye'nin turizmine nitelikli insan kaynağı sunmayı amaçlıyor.