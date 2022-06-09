ZBEÜ, Zonguldak Meslek Yüksekokulu mezunlarını verdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni Kilimli Ahmet Şerifoğlu Stadyumu'nda gerçekleşti.

Törene, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Senato Üyeleri, Kilimli Üniversite ve Yüksek Öğrenimi Geliştirme Derneği Başkanı Mahmut Kanberoğlu akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrencilerin ve Yüksekokul öğretim elemanlarının izleyicilerin büyük alkışları ile salona girişinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni, açılış konuşmaları ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı konuşmada Zonguldak Meslek Yüksekokulu'nun, 46 yıllık geçmişi boyunca, şu anda Türkiye'nin, belki de dünyanın dört bir yanında, çeşitli alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayan binlerce mezun verdiğini belirterek, Elektrik ve Enerjiden İnşaat'a, Mimarlık ve Şehir Planlama'dan Medya Yapımcılığı'na kadar geniş bir yelpazede eğitim öğretim hizmeti verdiğini ifade etti. Rektör Özölçer, sözlerini, mezun öğrencilere ve ailelere yeni yaşamında mutluluk, başarı ve huzur dileyerek sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Rektör Özölçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edilirken, mezun olan öğrencilere de öğretim elemanları tarafından diplomaları verildi.

Tören, öğrencilerin mezuniyet yemini etmeleri ve hep birlikte coşku içerisinde keplerini havaya fırlatmaları ile son buldu.