ZBEÜ ZONSES'e ev sahipliği yaptı

Etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektör İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, birçok öğrenci ve ailesi katılım sağladı.

Açılış Konuşmasını Belediye Başkan Alan'ın yaptığı etkinlikte birbirinden güzel şarkıların söylendi ve davetliler eğlenceli anlar yaşadı. Mehmet Çelikel Lisesi jüri tarafından yapılan yarışma sonunda birinci olarak 10 bin liralık para ödülüne hak kazandı.