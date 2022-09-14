ZBEÜ'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi'nin bu yıl ilki gerçekleştirildi.

13-14 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, 2008 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası boyuttaki ilk kongreye ev sahipliği yaptıkları için büyük onur duyduklarını ifade etti. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanında hizmet veren diş hekimlerinin, alanlarında karşılıklı enformasyon akışı sunacağı ve geliştirecekleri fikirlerle toplum sağlığına büyük katkılar sunacakları bir kongre olacağına inandığını belirten Prof. Dr. Bakkal, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Dekan Prof. Dr. Emre Bodrumlu olmak üzere, bilim kurulu ve düzenleme kurulu üyelerini ve diğer herkesi tebrik etti.

İki gün boyunca devam eden kongrede her biri alanlarında deneyimli ve yetkin akademisyen ve klinisyenden oluşan konuşmacılar tarafından 99 sözlü bildirim ile diş hekimliğinin, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi ve Ortodonti alanlarında güncel ve yenilikçi bilgiler paylaşıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ilki gerçekleştirilen uluslararası kongrede yine bir ilk olarak katılımcılar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeyi amaçlayan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfına bağışta bulundu. Bu konu hakkında da konuşan Prof. Dr. Bakkal, böylesi bir davranışla bilimsel etkinliği daha anlamlı hale getiren katılımcılara Üniversite, vakıf ve öğrencileri adına teşekkür etti.